(Di venerdì 2 settembre 2022)essantedi mercato, che ha fatto chiarezza sullatra l’e il Paris Saint-Germain per Milan. Nonostante gli svariati tentativi del club francese, i nerazzurri sono rimasti fermi sulla loro posizione. Nella mattinata di giovedì 1 settembre, ultimo giorno di mercato, èvenuto addirittura Al-Khelaifi. Il presidente del club francese ha fatto sapere a Steven Zhang che la loro offerta non sarebbe aumentata e, con un pizzico di presunzione, gli ha palesato l’intenzione di prenderlo a zero nel 2023. Ciò di fatto ha messo la parola fine allaper il difensore slovacco, che nella stagione 2022/2023 vestirà la maglia dell’. SportFace.

sportface2016 : #Inter, il retroscena svelato dall’Equipe: ecco com’è andata la trattativa per #Skriniar con il #Psg - news24_inter : Il retroscena su #Skriniar ?? - news24_inter : Retroscena su #JordiAlba-#Inter ?? - vivoperlinter : Acerbi all’Inter. Da Inzaghi alla notte di mercoledì: i retroscena - fcin1908it : Inter, il retroscena: “Al-Khelaifi mercoledì notte ha chiamato Zhang per capire se…” -

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e irelativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali ...Già, perchè non soltanto il Milan è stato in corsa per lui!Dest: fra le due milanesi ha scelto i rossoneri Come riferisce il giornalista Jonan Hen Shrag , anche l'oggi ha provato ...Notizia spiazzante giunge dalla Spagna Con il calciomercato ormai concluso, stanno pian piano uscendo fuori quelle dinamiche rimaste segrete agli occhi di tutti. Anche ai diretti interessati alla ques ...Arthur Melo è un nuovo giocatore del Liverpool. Lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. I reds prelevano il brasiliano in prestito dalla Juventus. Sarà in ...