I saluti di Simona Branchetti che chiude Morning News: asciutti e professionali (Di venerdì 2 settembre 2022) Da lunedì si torna al classico palinsesto autunnale su Canale 5 che gioca con una settimana di anticipo rispetto alla Rai. Oggi quindi ultima puntata di Morning News dell’estate, programma di Simona Branchetti che ha informato il pubblico negli ultimi due mesi e mezzo. La giornalista ha salutato tutti i telespettatori e le telespettatrici con poche parole, ricordando che da lunedì si passa il testimone a Francesco Vecchi e Federica Panicucci che tornano in diretta con Mattino 5 News e poi ha anche ricordato l’appuntamento con Barbara d’Urso che aprirà le porte del suo Pomeriggio 5 sempre lunedì. La giornalista ha poi salutato tutta la squadra che ha lavorato al suo fianco questa estate. Poi il grazie al pubblico: “Un saluto soprattutto a voi, spero di avervi tenuto compagnia, voi avete fatto compagnia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) Da lunedì si torna al classico palinsesto autunnale su Canale 5 che gioca con una settimana di anticipo rispetto alla Rai. Oggi quindi ultima puntata didell’estate, programma diche ha informato il pubblico negli ultimi due mesi e mezzo. La giornalista ha salutato tutti i telespettatori e le telespettatrici con poche parole, ricordando che da lunedì si passa il testimone a Francesco Vecchi e Federica Panicucci che tornano in diretta con Mattino 5e poi ha anche ricordato l’appuntamento con Barbara d’Urso che aprirà le porte del suo Pomeriggio 5 sempre lunedì. La giornalista ha poi salutato tutta la squadra che ha lavorato al suo fianco questa estate. Poi il grazie al pubblico: “Un saluto soprattutto a voi, spero di avervi tenuto compagnia, voi avete fatto compagnia ...

