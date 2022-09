GeForce Experience gestione giochi su PC e regolazione automatica

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 2 settembre 2022) Insieme ai driver delle schede video NVIDIA fornisce anche il programma, pensato per trovare la migliore configurazione ed ottimizzare il computer quando si gioca ai video. Questo è un programma importante per tutti coloro che hanno una scheda video NVIDIAdentro il PC (nel dubbio per verificarlo premiamo con il tasto destro sul menu Start, apriamodispositivi ed espandiamo la sezione Schede video), non solo per ottimizzare le prestazioni grafiche, ma anche perché permette di scaricare il driver più aggiornato per far funzionare la scheda video al meglio. Vediamo come installaresul nostro computer e come utilizzarlo su PC, così da rendere l'esperienza di gioco il più vicino possibile a quella ottenibile con ...