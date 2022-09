Franco Califano, chi è la figlia Silvia nata dalla relazione del cantante con Rita Di Tommaso (Di venerdì 2 settembre 2022) nata dall’amore tra il celebre cantante romano e Rita Di Tommaso, Silvia Califano ha scelto di vivere lontana dai riflettori, spettatrice – come tanti altri – della carriera del padre, il celebre Califfo, dedito alla libertà e poco incline ai rapporti stabili e duraturi. Franco Califano e il difficile rapporto con la figlia Silvia Silvia Califano nasce nel 1959 e, a soli 5 mesi, viene abbandonata insieme alla madre dall’artista. Nei primi anni della sua vita, segue le vicende artistiche del padre, grazie ai fotoromanzi di cui è protagonista e ai racconti che la madre le riporta, per coltivare – in qualche modo – un rapporto praticamente inesistente. A 11 anni, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 settembre 2022)dall’amore tra il celebreromano eDiha scelto di vivere lontana dai riflettori, spettatrice – come tanti altri – della carriera del padre, il celebre Califfo, dedito alla libertà e poco incline ai rapporti stabili e duraturi.e il difficile rapporto con lanasce nel 1959 e, a soli 5 mesi, viene abbandoinsieme alla madre dall’artista. Nei primi anni della sua vita, segue le vicende artistiche del padre, grazie ai fotoromanzi di cui è protagonista e ai racconti che la madre le riporta, per coltivare – in qualche modo – un rapporto praticamente inesistente. A 11 anni, ...

'Tutto in un tempo piccolo', questa sera alle 21.25 su Rai 2 il documentario su Franco Califano "Tutto in un tempo piccolo" va in onda questa sera alle 21.25 su Rai 2. Il documentario ripercorre la storia e la carriera di Franco Califano, uomo e artista che ha segnato con la sua musica e i suoi testi un'intera generazione. Coprodotto da Camaleo e Rai Documentari, per la regia di Massimo Cinque e Roberto Cipullo. La voce narrante di Francesco Montanari condurrà nel mondo di Califano attraverso ricordi, strumenti, fotografie, lettere e mobilio della sua Casa Museo ad Ardea: qui il tempo sembra essersi fermato.