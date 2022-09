Elezioni | Grillo | “Divoriamo km | meglio i prodotti locali”

(Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA – “Dobbiamo assolutamente ricostruire il nostro sistema alimentare, iniziando con l’acquisto die di stagione”. Lo scrive il garante del M5s, Beppe, in un post sul suo blog intitolato “Divoratori di Kilometri”. “Noi non mangiamoma kilometri, siamo divoratori seriali di kilometri, nonché depredatori dell’ambiente in cui viviamo”, sostiene, evidenziando che “al giorno d’oggi, non sono solo ialimentari tropicali, come lo zucchero, il caffè, il cioccolato, il tè e le banane, che percorrono lunghe distanze, ma anche frutta e verdura che una volta crescevano localmente. Questo trasporto alimentare a lunga distanza e su larga scala – aggiunge – consuma grandi quantità di combustibili fossili. Si stima che attualmente mettiamo quasi 10 ...

Agenzia ANSA

"Noi non mangiamo prodotti ma kilometri, siamo divoratori seriali di kilometri, nonché depredatori dell'ambiente in cui viviamo", sostiene, evidenziando che "al giorno d'oggi, non sono solo i ...