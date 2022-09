Dai pezzi fluo a quelli intramontabili | dall’oversize allo stile preppy

Leggi su amica

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tra gli alleati migliori che si possono avere a fine estate, nella fase di passaggio dalle vacanze al rientro in città, ci sono i jeans bianchi. Perché? La risposta è semplice. Pratici, comodi e versatili come un qualsiasi paio di jeans, con il color colore chiaro e luminoso si portano ancora dietro quell’allure da bella stagione. E poi sono eleganti al punto giusto per essere indossati dal mattino alla sera. Ma come abbinarli al meglio? Ecco quattro idee outfit a base di jeans bianchi perfetta da sfoggiare a settembre. Con blazer oversize e boots Il modo più originale e contemporaneo per indossare i jeans bianchi è abbinandoli ainaspettati. Come un blazer oversize sopra un top cut out. E poi aggiungere un paio di stivali dgrunge. Così si regala un appeal più casual del solito ai pantaloni in tela di Genova total ...