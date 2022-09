Covid oggi in Toscana, 807 contagi e 5 morti: bollettino 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 807 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, 138 confermati con tampone molecolare e 669 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.286.136 (93,3% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 754 tamponi molecolari e 6.397 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 1.280 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 81.560, -1,5% rispetto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 807 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. I nuovi casi, 138 confermati con tampone molecolare e 669 da test rapido antigenico, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.286.136 (93,3% dei casi totali).sono stati eseguiti 754 tamponi molecolari e 6.397 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 1.280 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono81.560, -1,5% rispetto ...

Covid oggi in Toscana, 807 contagi e 5 morti: bollettino 2 settembre Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 266 (11 in meno rispetto a ieri, meno 4%), 9 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 10%). Le ... Polmonite di origine sconosciuta in Argentina ... facendo sapere però che "dal 22 agosto a oggi non sono stati registrati nuovi casi". "Ciò che ... Un quadro simile a quello di Covid - 19, confermato anche dalle radiografie toraciche. Ma evidentemente ...