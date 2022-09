Covid: Ema, da nuovi booster scudo anche contro Omicron 5 e Ba.2.75 Centaurus (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) - "I dati mostrano che entrambi i vaccini aggiornati", approvati ieri dall'Agenzia europea del farmaco Ema, "innescano forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il virus Sars-CoV-2 originale nelle persone precedentemente vaccinate. I dati preliminari hanno anche indicato che gli anticorpi generati da questi vaccini adattati sono in grado di neutralizzare altre varianti Omicron, incluso BA.2.75", battezzata sui social Centaurus e intercettata in particolare in India, "e, cosa importante, Omicron 5. Infatti abbiamo visto finora che tutti i vaccini adattati stanno mostrando un miglioramento della risposta immunitaria ai sottolignaggi di Omicron che sono circolati di recente, indipendentemente dalla variante di preoccupazione che è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) - "I dati mostrano che entrambi i vaccini aggiornati", approvati ieri dall'Agenzia europea del farmaco Ema, "innescano forti risposte immunitarieBA.1 e il virus Sars-CoV-2 originale nelle persone precedentemente vaccinate. I dati preliminari hannoindicato che gli anticorpi generati da questi vaccini adattati sono in grado di neutralizzare altre varianti, incluso BA.2.75", battezzata sui sociale intercettata in particolare in India, "e, cosa importante,5. Infatti abbiamo visto finora che tutti i vaccini adattati stanno mostrando un miglioramento della risposta immunitaria ai sottolignaggi diche sono circolati di recente, indipendentemente dalla variante di preoccupazione che è ...

ladyonorato : Nonostante l’ASSENZA di dati sulla sicurezza e l’efficacia dei nuovi sieri sugli esseri umani, testati solo sugli a… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - RobertoBurioni : Approvati i nuovi vaccini contro COVID-19 da EMA. Il mio commento questa volta sarà molto articolato, per cui lo ri… - FraLauricella : RT @Agenzia_Ansa: L'Ema raccomanda di fare il vaccino per il Covid adattato disponibile. Cavaleri spiega: 'Non c'è bisogno di attenderne un… - SocialFuzzer : RT @lifestyleblogit: Covid, Novavax: 'Ok Ema a uso nostro vaccino come richiamo in over 18' - -