Canoa velocità | Mondiali U23 Juniores 2022 | primo successo italiano!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Prime medaglie per l’Italia aie U23 diin scena a Szeged, in Ungheria; c’è anche la prima vittoria per i colori azzurri in un evento per ora dominato dall’Ungheria. U23 Iloro è di Gabriele Casadei e Dawid Szela: gli azzurri hanno trionfato abbondantemente nel C2 500 in 1.41.33, avanti alla oppia spagnola composta da Noel e Diego Dominguez e dai cinesi Miao e Ji. Bronzo invece per Giovanni Francesco Penato e Luca Boscolo Meneguolo nel K2 1000, sfiorando in recupero l’argento, le imitano Sara Daldoss, Elena Ricchero, Lucrezia Zironi e Sara Vesentini nel K4 500, mentre in tarda mattinata Gabriele Casadei è secondo in 3.53.100 alle spalle di Balasz Adolf nel C1 1000. Niente medaglia al fotofinish per Irene Bellan: l’azzurra è quarta nel K1 200 per un solo decimo ...