Arthur e Zakaria non vanno bene per la Juve ma finiscono in Premier League

_Morik92_ : Voto al mercato #Juve 22/23? Acquisti Gatti Pogba Di Maria Cambiaso Bremer Kostic Milik Paredes Cessioni Dybala… - EnricoTurcato : Si possono discutere dal punto di vista tecnico, ma i prestiti di #Arthur e #Zakaria sono due operazioni economiche… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, sondaggi per #Arthur, si può sbloccare #Rovella-@ACMonza. #Zakaria rimane - cheminchialeggi : Comunque pensatela come cazzo volete ma tra Rabiot, Arthur e Zakaria mi tengo il francese. - cheminchialeggi : Cioè abbiamo preso 7,5 (+1) milioni per il prestito di Arthur e Zakaria ?? ci siamo pagati Milik praticamente. -

Le partenze in extremis die Denisedsono state un vero e proprio "balsamo" per le casse della Juventus. Il passaggio del brasiliano al Liverpool inizialmente si pensava fosse in prestito "secco" in realtà si è rivelato ...Normalmente lo si dipinge come uno stronca giovani, ma oggi si è preso la responsabilità di puntare su alcuni giovani, e tra questi Miretti, per il quale ha sacrificatoed altri ...La Juventus nelle prossime ore presenterà la lista Champions e Massimiliano Allegri potrebbe non dover escludere nessun calciatore ...Proprio nelle ultime ore di calciomercato il Chelsea strappa alla Juventus il centrocampista svizzero Zakaria che saluta il club bianconero ...