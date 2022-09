A Parigi moto e scooter ora pagano il parcheggio (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo aver tanto sperato che il Comune di Parigi facesse marcia indietro, i possessori di moto e scooter sono tenuti, da giovedì, a pagare il parcheggio a Parigi, dove il provvedimento è difficile da digerire per i motociclisti.D'ora in poi, per parcheggiare due ruote a motore nelle strade di Parigi, si devono pagare 3 euro, nel centro della capitale, e 2 euro nei quartieri periferici, se si tratta di un veicolo termico. I residenti possono beneficiare di una tariffa agevolata. Ma per tutti è obbligatoria la registrazione su un sito online, aperto a fine giugno. Entro martedì, secondo il municipio, erano state accolte circa 10.250 richieste. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo aver tanto sperato che il Comune difacesse marcia indietro, i possessori disono tenuti, da giovedì, a pagare il, dove il provvedimento è difficile da digerire per iciclisti.D'ora in poi, per parcheggiare due ruote are nelle strade di, si devono pagare 3 euro, nel centro della capitale, e 2 euro nei quartieri periferici, se si tratta di un veicolo termico. I residenti possono beneficiare di una tariffa agevolata. Ma per tutti è obbligatoria la registrazione su un sito online, aperto a fine giugno. Entro martedì, secondo il municipio, erano state accolte circa 10.250 richieste.

ilnida : RT @ilpost: Da oggi a #Parigi il parcheggio di moto e scooter con motore a combustione – quindi non quelli elettrici – è a pagamento, in ba… - bikediablo : RT @ilpost: Da oggi a #Parigi il parcheggio di moto e scooter con motore a combustione – quindi non quelli elettrici – è a pagamento, in ba… - marcomaroni : Dolorosa ma sacrosanta A Parigi anche le moto pagano il parcheggio - _mrbyte : RT @ilpost: Da oggi a #Parigi il parcheggio di moto e scooter con motore a combustione – quindi non quelli elettrici – è a pagamento, in ba… - misiagentiles : RT @ilpost: Da oggi a #Parigi il parcheggio di moto e scooter con motore a combustione – quindi non quelli elettrici – è a pagamento, in ba… -