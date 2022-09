Vuelta a España 2022, tanti positivi al Covid e i ciclisti propongono: “Gli asintomatici gareggino!” (Di giovedì 1 settembre 2022) Porre un limite. Siamo giunti alla dodicesima tappa della Vuelta a España 2022 e la corsa a tappe iberica, ancor più di quanto fatto dai corridori sui pedali, sta risentendo delle “iniziative” di qualcosa di sgradito: il Covid. Il conto dei ciclisti costretti a lasciare la gara viene aggiornato di giorno in giorno e gli ultimi della lista ad aver salutato sono stati l’olandese Boy van Poppel dell’Intermarché-Wanty Gobert e il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain Victorious. Facendo un rapido conto aritmetico, il bilancio dei ritiri per questa causa è salito a 19. Una situazione preoccupante che potrebbe avere ulteriori conseguenze sull’evoluzione della Vuelta. Alcuni ciclisti, tra cui il leader Remco Evenepoel, hanno messo in dubbio l’efficacia della prevenzione ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Porre un limite. Siamo giunti alla dodicesima tappa dellae la corsa a tappe iberica, ancor più di quanto fatto dai corridori sui pedali, sta risentendo delle “iniziative” di qualcosa di sgradito: il. Il conto deicostretti a lasciare la gara viene aggiornato di giorno in giorno e gli ultimi della lista ad aver salutato sono stati l’olandese Boy van Poppel dell’Intermarché-Wanty Gobert e il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain Victorious. Facendo un rapido conto aritmetico, il bilancio dei ritiri per questa causa è salito a 19. Una situazione preoccupante che potrebbe avere ulteriori conseguenze sull’evoluzione della. Alcuni, tra cui il leader Remco Evenepoel, hanno messo in dubbio l’efficacia della prevenzione ...

