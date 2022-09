Venezia 79 | Alejandro G Iñárritu | conferenza Bardo con il cast

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dalla Mostra del cinema di2022 ecco lastampa del filmcon il registaGonzález, il protagonista Daniel Giménez-Cacho e gli altri attori delQuesta mattina è stato presentato, il nuovo film diGonzálezin concorso alla 79ª Mostra del Cinema di. Il regista torna dopo sette anni con un film che lui stesso definisce come un parto liberatorio in quanto per lui è stato un viaggio emozionante di ritorno in Messico, suo paese d’origine. Il film, dopo l’uscita nelle sale, sarà disponibile in streaming su Netflix. Una domanda per. È il tuo primo film in Messico dopo anni e oltre ad essere una produzione messicana è ...