Ultime Notizie – Russia, le morti sospette degli oligarchi: suicidi, cadute e sciamani (Di giovedì 1 settembre 2022) suicidi, cadute accidentali, conseguenze letali di una cura alternativa somministrata da uno sciamano. Sono alcune delle cause delle morti sospette di oligarchi russi negli ultimi mesi. Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è solo l’ultimo di una serie di dirigenti di aziende russe morti in circostanze misteriose. Maganov è caduto da una finestra del Central Clinical Hospital (TsKB) di Mosca. Prima di lui, il 6 luglio, il corpo di Yuri Voronov, capo di Astra Shipping, una società con contratti con Gazprom nell’Artico, è stato trovato nella piscina di una proprietà vicino a San Pietroburgo. Secondo il sito di Notizie Moskovsky Komsomolets accanto al corpo è stata trovata una pistola Grand Power. Il comitato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022)accidentali, conseguenze letali di una cura alternativa somministrata da uno sciamano. Sono alcune delle cause delledirussi negli ultimi mesi. Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è solo l’ultimo di una serie di dirigenti di aziende russein circostanze misteriose. Maganov è caduto da una finestra del Central Clinical Hospital (TsKB) di Mosca. Prima di lui, il 6 luglio, il corpo di Yuri Voronov, capo di Astra Shipping, una società con contratti con Gazprom nell’Artico, è stato trovato nella piscina di una proprietà vicino a San Pietroburgo. Secondo il sito diMoskovsky Komsomolets accanto al corpo è stata trovata una pistola Grand Power. Il comitato ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - corgiallorosso : #Kluivert al #Valencia, affare fatto: prestito secco - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 20.503 i contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute, rispetto ai… -