Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 933 contagi e 5 morti | bollettino 1 settembre

Sono 933 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 1 settembre 2022, in Toscana e si registrano 5 decessi. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sono stati eseguiti 1.042 tamponi molecolari e 7.195 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,3% è risultato positivo. I ricoverati sono 277 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (1 in meno). oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 88,4 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.284.123 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 82.771, +0,2% rispetto a ieri. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all'andamento dell'epidemia in ...

