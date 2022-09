Tre ragioni per evitare l’acquisto di iPhone 14 e restare con iPhone 13 (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 7 settembre conosceremo la nuova linea di iPhone 14, per cui sono in programma diverse novità rispetto alla precedente generazione. Non si tratterà di uno stravolgimento vero e proprio, bensì di un’evoluzione, seppur comunque importante. Al netto delle note positive che i nuovi iPhone 14 di certo introdurranno, bisogna anche considerare quelle negative per cui non varrebbe la pena effettuare l’upgrade (non tutti sono disposti a farlo). Innanzitutto, c’è da dire che gli iPhone 14 potrebbero anche essere più costosi dei precedenti iPhone 13, cosa che infastidirebbe non poco gli utenti, ma anche un aspetto, per certi versi, inevitabile visti gli ultimi avvenimenti (la crisi mondiale dei chip sta colpendo un po’ tutti i produttori, la pandemia continua ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 7 settembre conosceremo la nuova linea di14, per cui sono in programma diverse novità rispetto alla precedente generazione. Non si tratterà di uno stravolgimento vero e proprio, bensì di un’evoluzione, seppur comunque importante. Al netto delle note positive che i nuovi14 di certo introdurranno, bisogna anche considerare quelle negative per cui non varrebbe la pena effettuare l’upgrade (non tutti sono disposti a farlo). Innanzitutto, c’è da dire che gli14 potrebbero anche essere più costosi dei precedenti13, cosa che infastidirebbe non poco gli utenti, ma anche un aspetto, per certi versi, inevitabile visti gli ultimi avvenimenti (la crisi mondiale dei chip sta colpendo un po’ tutti i produttori, la pandemia continua ...

