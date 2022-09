Tiro a volo | Europei 2022 | Sofia Littame vince il titolo femminile juniores di trap

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ilitaliano continua a ottenere successi aglidi, in corso di svolgimento a Larnaca. Dopo le vittorie nel concorso individualeseniores con Silvana Stanco, quello nel Mixed Team (griffato da Jessica Rossi e Daniele Resca) e quelli dei terzetti a squadre, tanto al maschile quanto al, a prendersi una nuova affermazione è stata, nel contestdi. L’azzurra è salita sul gradino più alto del podio al termine di una giornata che l’ha vista passare le qualificazioni e le semifinali, prima di trionfare in finale sbriciolando 28 dei 35 piattelli a disposizione andando a precedere, in un serrato testa a testa, ...

