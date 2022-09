Sassuolo, Carnevali: «Fatto di tutto per tenere Berardi. Su Bellerin…» (Di giovedì 1 settembre 2022) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha Fatto il punto su alcuni temi di mercato dei neroverdi Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del mercato neroverde a Sky Sport. Berardi – «Considero Domenico il miglior acquisto di questa stagione. Ha rinnovato per altri cinque anni, ha avuto anche delle richieste ma noi abbiamo Fatto di tutto per farlo rimanere. Dovrà essere l’esempio». BELLERIN – «Abbiamo perso la sfida col Barcellona, pazienza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Giovanni, amministratore delegato del, hail punto su alcuni temi di mercato dei neroverdi Giovanni, ad del, ha parlato del mercato neroverde a Sky Sport.– «Considero Domenico il miglior acquisto di questa stagione. Ha rinnovato per altri cinque anni, ha avuto anche delle richieste ma noi abbiamodiper farlo rimanere. Dovrà essere l’esempio». BELLERIN – «Abbiamo perso la sfida col Barcellona, pazienza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

