(Di giovedì 1 settembre 2022) Una Lega pronta a sostenere “le eccellenze industriali” ma anche “le aziende in crisi”. Così Matteo, leader del Carroccio, descrive il suo partito, mentre questa mattina ha fatto tappa alla BCube, azienda di Casale Monferrato che gestisci flussi internazionali legati alla logistica.durante la visita ha ancheto la sia intenzione di chiudere la: “ In chiusura dellasaremo a”. L'articolo proviene da Nuova Società.

LucaBizzarri : Qui dove Salvini annuncia che distruggerà tutti i vigneti e i campi di luppolo. Avanti capitano! - nuovasocieta : Salvini annuncia la campagna elettorale a Torino: il 20 settembre sarà a Mirafiori - albertigiovanni : RT @PraesesMundi: #Salvini annuncia la fiducia della #Lega sul #greenpass per i lavoratori (conversione DL 127/21) - Peppe91176 : Baby gang, @MarcoDreosto (@LegaSalvini ) annuncia: con Ddl Salvini linea dura - atlantidelibri : RT @janavel7: 'Salvini annuncia un tour nelle capitali europee'. Un tour gastronomico, ovviamente: alla ricerca della migliore salama da su… -

Ore 12:37 - Letta: "Da oggi Pd su TikTok" "Da oggi il Partito democratico e' su TikTok",... Ore 11:30 -: "Chi attacca i miei figli e Francesca ha paura me e Lega" "Se per attaccare me ...... ma che fa rispettare leggi, confini e regole -il segretario della Lega - . Controllare ... Il pressing disul caro bollette Insomma, per l'ex ministro dell'Interno - che punta a ...(Adnkronos) - "L'Ema oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron, il 5 settembre l'Aifa si pronuncerà e credo che le prime forniture ...C’è poco da fare. Gli ultimi sondaggi – specie quelli di Alessandra Ghisleri, che guida Euromedia Research ed è una che ci ‘azzecca’ ...