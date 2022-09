Quando i rifiuti raccolti sulla spiaggia diventano pezzi da museo (Di giovedì 1 settembre 2022) In mezzo a luoghi incantevoli come l’arenile di Pantanagianni, è nato in Puglia, nel 2018, Archeoplastica, un progetto di sensibilizzazione sull’inquinamento del mare i cui protagonisti sono volontari che raccolgono i rifiuti presenti sulle spiagge di questi territori. Tutto è cominciato grazie a Enzo Suma – guida naturalistica e «cercatore di ulivi secolari e antichi rifiuti spiaggiati» – che un giorno si è imbattuto in una bomboletta di spray abbronzante con il prezzo ancora in lire. Un oggetto che, per quanto comune, è stato l’inizio di una bella storia. È da lì, infatti, che ha preso forma il suo progetto. A prima vista potremmo chiamarlo “museo degli antichi rifiuti del mare”, ma in realtà è molto di più. Si tratta infatti di un’iniziativa che si sviluppa su tre fronti: una mostra virtuale per ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) In mezzo a luoghi incantevoli come l’arenile di Pantanagianni, è nato in Puglia, nel 2018, Archeoplastica, un progetto di sensibilizzazione sull’inquinamento del mare i cui protagonisti sono volontari che raccolgono ipresenti sulle spiagge di questi territori. Tutto è cominciato grazie a Enzo Suma – guida naturalistica e «cercatore di ulivi secolari e antichiti» – che un giorno si è imbattuto in una bomboletta di spray abbronzante con il prezzo ancora in lire. Un oggetto che, per quanto comune, è stato l’inizio di una bella storia. È da lì, infatti, che ha preso forma il suo progetto. A prima vista potremmo chiamarlo “degli antichidel mare”, ma in realtà è molto di più. Si tratta infatti di un’iniziativa che si sviluppa su tre fronti: una mostra virtuale per ...

