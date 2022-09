La tiktoker Sofia Crisafulli è diventata mamma è nato Thiago

apaticadasempre : @SimoFele è il figlio di sofia crisafulli amo la tiktoker amica di gaia bianchi - domemwest : 25enni al Mc che parlano delle teorie dietro il presunto parto fake di una tiktoker, tale Sofia Crisafulli Ma il pr… - ArmandaGelsomin : RT @perchetendenza: 'NATO THIAGO': Perché la tiktoker Sofia Crisafulli ha dato alla luce il suo primo figlio - Daniele29830860 : RT @perchetendenza: 'NATO THIAGO': Perché la tiktoker Sofia Crisafulli ha dato alla luce il suo primo figlio -

è una influencer notissima ed unada oltre 1,8 milioni di follower , a cui vanno sommati il milione su Instagram e quasi 100mila iscritti al canale YouTube , e in tanti hanno seguito ...Crisafulli, la18enne, è diventata mamma. Con un post su Instagram ha annunciato la lieta notizia condividendo con i suoi fan l'immagine che la ritrae mentre il suo Thiago appena nato ...La tiktoker 18enne ha dato alla luce Thiago, il suo primo figlio: "Non sono stati momenti semplici per noi. Sei stata la mia ancora ancor prima di nascere", l'annuncio/dedica sul suo profilo Instagram ...Sollievo di Sofia Crisafulli che ha partorito: "Ero esausta, grazie a Dio ce l’abbiamo fatta, adesso mi riempi il cuore di gioia ogni volta che ti guardo” ...