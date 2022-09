Juve, proposto il terzino Tsimikas dal Liverpool (Di giovedì 1 settembre 2022) Retroscena nel passaggio di Arthur al Liverpool: i Reds avevano offerto ai bianconeri il terzino mancino Kostas Tsimikas Spunta un retroscena sul passaggio in prestito di Arthur al Liverpool. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i Reds avevano offerto alla Juve Kostas Tsimikas. terzino sinistro greco, classe ’96, la dirigenza bianconera ha fatto le sue considerazioni, ma senza prendere per il momento alcuna decisione sul calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Retroscena nel passaggio di Arthur al: i Reds avevano offerto ai bianconeri ilmancino KostasSpunta un retroscena sul passaggio in prestito di Arthur al. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i Reds avevano offerto allaKostassinistro greco, classe ’96, la dirigenza bianconera ha fatto le sue considerazioni, ma senza prendere per il momento alcuna decisione sul calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

