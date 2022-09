Genova | lo schianto a Voltri ripreso in un video Il Comune assicura | “Ora più autovelox”

infoitinterno : Tragico schianto sulla A12 Genova-Livorno. Muore bimba residente in Calabria - GeosNewsGE : Schianto tra auto e camion, muore 27enne #Genova #Liguria #News - FilippoSuppa74 : @milfitaliane4 Ciao Maura sei davvero uno schianto di fica, vorrei conoscerti,per motivi di lavoro tocco Genova com… -

Un violento frontale tra un tir e un'auto è costata la vita a un 27enne. Il tragico incidente si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì aVoltri in via Rubens. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, il giovane alla guida dell'auto avrebbe invaso la corsia opposta in una curva dove procedeva il tir. L'impatto è ...Abbonati per leggere ancheUna bambina è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 10.30, sull’autostrada A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa. La bambina ...L'incidente avvenuto stamani tra i caselli di Versilia (Lucca) e Massa, in direzione Massa. La piccola sbalazata dall'auto aveva solo 4 anni ...