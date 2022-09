F1, Charles Leclerc: “Pensiamo gara per gara, puntando a vincere in Olanda e a Monza” (Di giovedì 1 settembre 2022) In Olanda sarà diverso: è questo un po’ il dogma che si può udire sotto l’insegna del Cavallino Rampante. La Ferrari è stata raggelata dall’esito del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps si poteva pensare che l’efficienza aerodinamica della Red Bull rendesse le RB18 difficilmente battibili, ma non di certo dominanti come si è visto nel weekend belga. E quindi nel fine settimana di Zandvoort si confida su una conformazione di pista diversa e, sulla carta, più adatta alle caratteristiche della F1-75. Parliamo di un tracciato che richiede un carico aerodinamico superiore e in cui la velocità in curva è l’aspetto determinante. La Ferrari tornerà a essere performante? Lo scopriremo. A sperarlo, ovviamente, c’è il monegasco Charles Leclerc, reduce da una ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Insarà diverso: è questo un po’ il dogma che si può udire sotto l’insegna del Cavallino Rampante. La Ferrari è stata raggelata dall’esito del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps si poteva pensare che l’efficienza aerodinamica della Red Bull rendesse le RB18 difficilmente battibili, ma non di certo dominanti come si è visto nel weekend belga. E quindi nel fine settimana di Zandvoort si confida su una conformazione di pista diversa e, sulla carta, più adatta alle caratteristiche della F1-75. Parliamo di un tracciato che richiede un carico aerodinamico superiore e in cui la velocità in curva è l’aspetto determinante. La Ferrari tornerà a essere performante? Lo scopriremo. A sperarlo, ovviamente, c’è il monegasco, reduce da una ...

