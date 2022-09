Empoli, in arrivo Walukiewicz dal Cagliari: c’è un retroscena sull’affare (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Cagliari: i rossoblù hanno trovato l’accordo con l’Empoli per la cessione di Walukiewicz, ma c’è un retroscena nell’affare Tutto fatto per il trasferimento di Sebastian Walukiewicz all’Empoli. Il club azzurro avrebbe raggiunto un accordo totale con il Cagliari per il prestito del polacco battendo la concorrenza del Verona. Si apre così la possibilità per il difensore di fare esperienza in Toscana e trovare quasi sicuramente più spazio. Tuttavia il difensore – secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale – sarà liberato soltanto quando gli isolani chiuderanno la trattativa con il Benevento per Federico Barba. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato: i rossoblù hanno trovato l’accordo con l’per la cessione di, ma c’è unnell’affare Tutto fatto per il trasferimento di Sebastianall’. Il club azzurro avrebbe raggiunto un accordo totale con ilper il prestito del polacco battendo la concorrenza del Verona. Si apre così la possibilità per il difensore di fare esperienza in Toscana e trovare quasi sicuramente più spazio. Tuttavia il difensore – secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale – sarà liberato soltanto quando gli isolani chiuderanno la trattativa con il Benevento per Federico Barba. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS ...

