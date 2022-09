Elezioni, Matteo Renzi parla agli elettori della sua regione: “Viva la Toscana del futuro, sì a rigassificatore di Piombino” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Noi del terzo polo siamo gli unici a chiedere che la Toscana sia presa sul serio. Toscana sul serio significa dire sì al rigassificatore di Piombino, all’aeroporto di Firenze. Il passato non basta, Viva la Toscana del futuro”, le parole di Matteo Renzi in un video postato sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) “Noi del terzo polo siamo gli unici a chiedere che lasia presa sul serio.sul serio significa dire sì aldi, all’aeroporto di Firenze. Il passato non basta,ladel”, le parole diin un video postato sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

