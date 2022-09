Chi è il Mangiagranchi di House of the Dragon

Everyeye Serie TV

Il trailer di House of the Dragon episodio 3 ha anticipato un ruolo di primo piano per Craghas Drahar il, il nuovo villain della saga di Game of Thrones : maè questo minaccioso pirata e che cosa vuole Interpretato da Daniel Scott - Smith, il principe Craghas "" Drahar è ...... Guardia del Re, ricorda a Daemonlo ha fatto cadere da cavallo. A dire il vero, 'The Rogue ... Le inquadrature iniziali e finali del signore della guerra Craghas 'Il' Drahar, ... House of the Dragon: chi è Craghas Drahar, il nuovo villain della saga di Game of Thrones E' soprannominato Crabfeeder, Mangiagranchi, e viene introdotto nel più recente episodi di House of the Dragon: chi è e che cosa vuole