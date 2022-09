Che ci fa un Del Piero al Getafe? È Tobias, il figlio di Alex (Di giovedì 1 settembre 2022) Un'esperienza in Spagna, già conclusa. Non un provino, solo la voglia di giocare un po' a calcio in una realtà diversa e stimolante come quella spagnola. Queste le motivazioni che hanno accompagnato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Un'esperienza in Spagna, già conclusa. Non un provino, solo la voglia di giocare un po' a calcio in una realtà diversa e stimolante come quella spagnola. Queste le motivazioni che hanno accompagnato ...

team_world : È sotto il cielo italiano ???? che Louis Tomlinson annuncia l'uscita del suo nuovo album Faith In The Future: 11 nove… - ale_dibattista : Per non dimenticare il livello penoso di gran parte della politica italiana (e del PD di @EnricoLetta in particolar… - marattin : No. Si è deciso di iniziare una trattativa in esclusiva con un consorzio che ha al suo interno due tra le migliori… - sonostorie : Io decido solo per me stesso. Ma quando leggo le porcherie da gangster per la composizione liste in Fdi, Forza Ital… - add966 : RT @chiaralucetw: Prima del liberismo, l'Italia era la IV potenza industriale. Bisogna tornare a fare impresa e industria, creare una filie… -