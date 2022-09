Cent'anni di Vittorio Gassman: i film indimenticabili con Monicelli, Risi e Scola (Di giovedì 1 settembre 2022) Vittorio Gassman nasceva il 1° settembre 1922. In occasione del Centenario, riscopriamo i film più importanti realizzati con Mario Monicelli, Dino Risi e Ettore Scola, suoi registi di riferimento. Il 1° settembre 1922 nasceva, a Genova, un attore magnifico, per molti versi unico: Vittorio Gassman. Un personaggio fondamentale nella storia del cinema italiano, protagonista di alcuni dei film più importanti del grande schermo nostrano, e interprete di riferimento di straordinari registi. Per rendere omaggio al Mattatore (soprannome che ebbe dal 1959, quando in televisione prese parte all'omonimo programma che poi divenne anche spunto per un film), intendiamo ripercorrere la sua fenomenale carriera ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 settembre 2022)nasceva il 1° settembre 1922. In occasione delenario, riscopriamo ipiù importanti realizzati con Mario, Dinoe Ettore, suoi registi di riferimento. Il 1° settembre 1922 nasceva, a Genova, un attore magnifico, per molti versi unico:. Un personaggio fondamentale nella storia del cinema italiano, protagonista di alcuni deipiù importanti del grande schermo nostrano, e interprete di riferimento di straordinari registi. Per rendere omaggio al Mattatore (soprannome che ebbe dal 1959, quando in televisione prese parte all'omonimo programma che poi divenne anche spunto per un), intendiamo ripercorrere la sua fenomenale carriera ...

Treccani : Il 1° settembre 1922, cent'anni fa, nasceva Vittorio Gassman. Capace di declamare con egual talento la 'Divina Comm… - infoitcultura : #AccaddeOggi, 1 settembre 1922: cent'anni fa nasceva Vittorio Gassman - Possidonio_GG : Quando, tra cent'anni, #Rizzo non percepirà più i 4500 € di vitalizio e approderà al paradiso sovietico, saranno st… - Possidonio_GG : Quando, tra cent'anni, #Rizzo non percepirà più i 4500 € di vitalizio e approderà al paradiso sovietico, saranno st… - Aleadesueto : RT @BrunoMutarelli: 'In realtà, non gli importava della morte, ma della vita, ed è per questo che il sentimento che ha provato quando hanno… -

Nuoro in festa per i cent'anni di Maria Francesca Brotzu-Flore Sardegna Notizie - Ieri Oggi Domani Collezione "Teatro Gassman" Da giovedì 1° settembre, nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Vittorio Gassman, (1922-2000), Rai Teche celebra il grande attore su RaiPlay con una collezione dedicata ai suoi numerosi alle ... 100 anni di Natura protetta! (Pescasseroli, 01 Set 22) Ci siamo! Finalmente il prossimo 9 settembre 2022 ci appresteremo a festeggiare i 100 anni dall'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo. Unisciti a noi per festeggiare i Ce ... Da giovedì 1° settembre, nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Vittorio Gassman, (1922-2000), Rai Teche celebra il grande attore su RaiPlay con una collezione dedicata ai suoi numerosi alle ...(Pescasseroli, 01 Set 22) Ci siamo! Finalmente il prossimo 9 settembre 2022 ci appresteremo a festeggiare i 100 anni dall'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo. Unisciti a noi per festeggiare i Ce ...