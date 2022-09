Bando 5G polizia a Tim. Ecco la proposta di aggiudicazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Passati 15 mesi dalla presentazione delle offerte e dopo alcuni ricorsi, il Bando miliardario per le telecomunicazioni delle forze di polizia sembra a un passo dall’aggiudicazione a Tim. La gara aveva alimentato preoccupazioni politiche per il possibile coinvolgimento di fornitori di tecnologia “ad alto rischio” (cioè le aziende cinesi Huawei e Zte). Rispondendo a un’interrogazione del Partito democratico, Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, aveva citato la “cornice ordinamentale” composta da Golden power e Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica per rassicurare i deputati “circa i rischi di interferenza da loro stessi paventati”. Il verbale redatto il 30 agosto 2022 dalla commissione della Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Passati 15 mesi dalla presentazione delle offerte e dopo alcuni ricorsi, ilmiliardario per le telecomunicazioni delle forze disembra a un passo dall’a Tim. La gara aveva alimentato preoccupazioni politiche per il possibile coinvolgimento di fornitori di tecnologia “ad alto rischio” (cioè le aziende cinesi Huawei e Zte). Rispondendo a un’interrogazione del Partito democratico, Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, aveva citato la “cornice ordinamentale” composta da Golden power e Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica per rassicurare i deputati “circa i rischi di interferenza da loro stessi paventati”. Il verbale redatto il 30 agosto 2022 dalla commissione della Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale ...

