Arezzo | 80 centesimi in più in ogni scontrino per il caro energia | “L’unico modo per poter pagare le bollette alla scadenza”

Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) "Potevamo aumentare il costo dei panini, ritoccando il menù ma ho preferito essere chiaro con i miei clienti. Quegli 80in più sonoperledel 10 settembre, sapendo che quelle di ottobre e dei mesi successivi saranno sicuramente ancora più pesanti". Così Davide Casucci, il titolare di una paninoteca di, ha spiegato al quotidiano La Nazione la decisione che ha dovuto prendere per cercare di tenere botta nei prossimi mesi, con il prezzo dell'che salirà sempre più alle stelle. Il suo locale è un punto di riferimento per studenti e lavoratori in pausa pranzo per questo ha tenuto a precisare il motivo dell'aumento, scusandosi con i suoi clienti e ...

