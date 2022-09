Alla deriva dentro un freezer | l’incredibile disavventura di un pescatore Brasiliano

Alla deriva dentro un freezer: l’incredibile (dis)avventura di un pescatore Brasiliano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 sett – Undici giorni dentro un freezer. Non voleva scappare Alla calura estiva, ma è la strana storia di un un pescatore Brasiliano, Romualdo Macedo Rodrigues, Alla deriva dentro un congelatore nel bel mezzo dell’Atlantico, dopo che la sua barca è affondata. Lo rende noto il portale di notizie Uol. freezer Alla deriva Il soccorso è avvenuto ad opera di marinai che hanno individuato l’apparecchio galleggiante in pieno oceano, già nel Suriname. Indebolito, l’uomo è rimasto agli arresti per 16 giorni a Paramaribo, capitale del Suriname, perché privo di documenti. In un’intervista a programma Domingo Espetacular della TV Record, il pescatore ha spiegato di aver avuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 sett – Undici giorniun. Non voleva scapparecalura estiva, ma è la strana storia di un un, Romualdo Macedo Rodrigues,un congelatore nel bel mezzo dell’Atlantico, dopo che la sua barca è affondata. Lo rende noto il portale di notizie Uol.Il soccorso è avvenuto ad opera di marinai che hanno individuato l’apparecchio galleggiante in pieno oceano, già nel Suriname. Indebolito, l’uomo è rimasto agli arresti per 16 giorni a Paramaribo, capitale del Suriname, perché privo di documenti. In un’intervista a programma Domingo Espetacular della TV Record, ilha spiegato di aver avuto ...

