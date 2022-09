Agenzia askanews

... ha ricordato il presidente azerbaigiano Ilhamin visita a Roma, "nel 2021 l'interscambio ha raggiunto 9,6 miliardi di euro, nei primi settedel 2022 ha già toccato 11 miliardi"., ...Una questione etica, sì, ma i leader europei dasi trovano costretti a corteggiare presidenti ... parlando con il Presidente dell'Azerbaigian Ilham. Nel frattempo, meno di una settimana fa ... Aliyev: in 7 mesi 2022 interscambio Baku-Roma a 11 mld Roma, 1 set. (askanews) - 'Sono lieto di essere presente per il primo evento organizzato in questo edificio', la nuova sede dell'ambasciata ...Roma, 1 set. (askanews) - 'L'Italia è il primo partner commerciale dell'Azerbaigian', ha ricordato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev in ...