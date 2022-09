A New York crolla anche Badosa. Swiatek scatenata, sorpresa Zheng (Di giovedì 1 settembre 2022) Non è nemmeno iniziato il terzo turno e già tre delle prime cinque testa di serie del tabellone femminile dello Us Open sono a casa. Dopo Anett Konteveit e Maria Sakkari, saluta New York anche la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Non è nemmeno iniziato il terzo turno e già tre delle prime cinque testa di serie del tabellone femminile dello Us Open sono a casa. Dopo Anett Konteveit e Maria Sakkari, saluta Newla ...

Rinaldi_euro : Un sentito ringraziamento a #Gualtieri per essere riuscito a portare Roma in prima pagina con tanto di foto sul The… - AntoVitiello : ??? ufficiale Yankee Global Enterprises, proprietaria dei New York Yankees, entra in una partnership strategica e ac… - DSantanche : Grazie all'amministrazione Gualtieri-Pd la vergogna di Roma è sbattuta in prima pagina sul New York Times. Ripeto:… - Eurosport_IT : LORENZO MERAVIGLIOSO! ???? Dopo aver perso il primo set, Musetti non si scompone e rimonta Brouwer: prima volta al 3… - Supersonick_ : @BiffiLuca Ero convinto Miami o New York -