Vespa orientalis a Roma: il comune attiva il numero verde, decine di interventi. Ecco le zone più colpite (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'allerta Vespa orientalis arriva in Campidoglio . A Roma si moltiplicano gli avvistamenti e le segnalazioni da parte di cittadini del calabrone asiatico, più aggressivo delle specie europee che non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'allertaarriva in Campidoglio . Asi moltiplicano gli avvistamenti e le segnalazioni da parte di cittadini del calabrone asiatico, più aggressivo delle specie europee che non ...

repubblica : A Roma invasa dalla vespa orientalis, allarme nei cortili delle scuole: 'Senza un piano di contrasto, il peggio dev… - infoitinterno : Roma, allarme Vespa Orientalis: “Entrano in casa, è pieno”, “Viste portasi via le crocchette degli animali”. Ecco c… - infoitinterno : Allarme vespa orientalis al Centro Italia, invasione in città e residenti preoccupati - infoitinterno : Vespa orientalis, c'è davvero un'invasione a Roma? Tutta la verità, tra allarmismo e disinformazione - infoitinterno : Vespa orientalis, allarme del Campidoglio: «Segnalate i nidi. Sono insetti pericolosi» -