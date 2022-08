Venezia 79, Julianne Moore presidente della Giuria Internazionale: “La prima volta” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il direttore della 79esima edizione del Festival di Venezia, Alberto Barbera ha presentato le giurie del Festival. Julianne Moore nella Giuria Internazionale. Le prime ore di questo mercoledì di fine agosto hanno dato il via alla 79esima edizione del Festival di Venezia. Un’edizione particolare in quanto festeggia 90 anni di attività. Parliamo del Festival più antico del mondo che si prepara, oggi, per una nuova edizione e una fitta kermesse cinematografica. Nella sala conferenze del Palazzo Casinò, il direttore Alberto Barbera ha presentato le giurie del Festival che seguiranno con attenzione le attività cinematografica di Venezia 79. Julianne Moore presidente della ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il direttore79esima edizione del Festival di, Alberto Barbera ha presentato le giurie del Festival.nella. Le prime ore di questo mercoledì di fine agosto hanno dato il via alla 79esima edizione del Festival di. Un’edizione particolare in quanto festeggia 90 anni di attività. Parliamo del Festival più antico del mondo che si prepara, oggi, per una nuova edizione e una fitta kermesse cinematografica. Nella sala conferenze del Palazzo Casinò, il direttore Alberto Barbera ha presentato le giurie del Festival che seguiranno con attenzione le attività cinematografica di79....

VelvetMagIta : #Venezia79, Julianne Moore presidente della Giuria Internazionale: “La prima volta” #VelvetMag #Velvet - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Al via la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia,che avrà Rocío Muñoz Morales come madrina e Julianne Moo… - AnsaVeneto : Julianne Moore, amo il cinema che mi fa battere il cuore. Attrice guida giuria Venezia, tecnologia avanza ma arte r… - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Al via la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia,che avrà Rocío Muñoz Morales come madrina e Julianne Moo… - FrancoScarsell2 : Al via la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia,che avrà Rocío Muñoz Morales come madrina e Julianne… -