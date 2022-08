US Open 2022, il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Un qualificato che ha sconfitto Mannarino (Di mercoledì 31 agosto 2022) È arrivata poco fa la strepitosa vittoria di Lorenzo Musetti nel primo turno degli US Open 2022. L’azzurro ha sconfitto clamorosamente il belga David Goffin in cinque set dopo una partita ricca di emozioni e si è dunque regalato il secondo turno dello Slam statunitense contro Gijs Brouwer (n.181 del ranking ATP). L’olandese, proveniente dalle qualificazioni (dove il classe 1996 ha battuto il portoghese Elias, l’argentino Mena e il britannico Jubb), ha giocato il suo primo turno oggi contro il francese Adrian Mannarino e ha trovato un successo a sorpresa con un netto 6-3 6-4 6-4. Un’affermazione inaspettata che deve assolutamente mettere in allerta Musetti. US Open 2022, Lorenzo Musetti reagisce nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) È arrivata poco fa la strepitosa vittoria dinel primo turno degli US. L’azzurro haclamorosamente il belga David Goffin in cinque set dopo una partita ricca di emozioni e si è dunque regalato il secondo turno dello Slam statunitense contro Gijs Brouwer (n.181 del ranking ATP). L’olandese, proveniente dalle qualificazioni (dove il classe 1996 ha battuto il portoghese Elias, l’argentino Mena e il britannico Jubb), ha giocato il suo primo turno oggi contro il francese Adriane ha trovato un successo a sorpresa con un netto 6-3 6-4 6-4. Un’affermazione inaspettata che deve assolutamente mettere in allerta. USreagisce nel ...

