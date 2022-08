(Di mercoledì 31 agosto 2022) Giovannidocente di Storia Contemporanea insegnava a Mosca fino allo scoppio della guerra in Ucraina, quando poi non si e' sentito piu' sicuro ed ha portato in Italia tutta la famiglia. Esperto ...

Agenzia ANSA

Giovannidocente di Storia Contemporanea insegnava a Mosca fino allo scoppio della guerra in Ucraina, quando poi non si e' sentito piu' sicuro ed ha portato in Italia tutta la famiglia. Esperto di ...Dmitry Kiselev , uomo di punta dellarussa, direttore di Rossiya Segodnya e conduttore del programma televisivo "Vesti", ha definito Dugin durante il proprio saluto "grande filosofo ... Savino: "La propaganda ricorda Gorbaciov in negativo perche' ha 'distrutto' l'Urss" - Mondo Giovanni Savino docente di Storia Contemporanea insegnava a Mosca fino allo scoppio della guerra in Ucraina, quando poi non si e' sentito piu' ...Ha rappresentato uno dei primi passi in vista della costruzione dell’immagine di martire e evangelista della guerra ...