San Giorgio Volley, arriva la centrale Brunella Esposito

Tempo di lettura: 3 minuti

San Giorgio del Sannio (Bn) – E' la centrale Brunella Esposito il nuovo colpo di mercato della Intec Service SG Volley 1997. Un'atleta di grande spessore che il sodalizio sangiorgese ha fortemente voluto per rinforzare il roster in vista del prossimo difficilissimo campionato di serie C. Brunella arriva a San Giorgio del Sannio dopo una stagione entusiasmante con la maglia del Vesuvio Oplonti, culminata con la promozione in B2. Atleta di grande esperienza che sicuramente sarà in grado di fornire quel contributo necessario per centrale gli obiettivi prefissati. Queste le prime parole della neo giocatrice della SG Volley 1997: "Ho scelto la Intec Service SG Volley per la ...

