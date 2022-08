Roma, al via una collaborazione con Uefa per la Football Sustainability Strategy 2030 (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Roma sta attraversando un momento molto positivo in campo, ma sembra avere grandi progetti anche per quanto concerne temi extra-campo. Il club giallorosso, infatti, diventerà il primo a collaborare con la Uefa per portare avanti gli aspetti fondamentali della Football Sustainability Strategy 2030. A comunicarlo è stata la stessa società capitolina: “Il club fornirà il proprio sostegno nella creazione di una nuova strategia sulla sostenibilità dedicata al calcio europeo. Il lavoro mirato svolto dalla Società negli ultimi anni nell’ambito della sostenibilità, unitamente ai progressi del Club nella creazione di una propria strategia ad hoc, ha portato al riconoscimento da parte della Uefa, che ha scelto i giallorossi per pilotare lo sviluppo e l’implementazione di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lasta attraversando un momento molto positivo in campo, ma sembra avere grandi progetti anche per quanto concerne temi extra-campo. Il club giallorosso, infatti, diventerà il primo a collaborare con laper portare avanti gli aspetti fondamentali della. A comunicarlo è stata la stessa società capitolina: “Il club fornirà il proprio sostegno nella creazione di una nuova strategia sulla sostenibilità dedicata al calcio europeo. Il lavoro mirato svolto dalla Società negli ultimi anni nell’ambito della sostenibilità, unitamente ai progressi del Club nella creazione di una propria strategia ad hoc, ha portato al riconoscimento da parte della, che ha scelto i giallorossi per pilotare lo sviluppo e l’implementazione di ...

