Raisa Maksimovna Gorba?ëva | la donna che ha cambiato la storia con Michail Gorba?ëv

(Di mercoledì 31 agosto 2022)Gorba?ëva, nata a Rubcovsk il 5 gennaio 1932 e scomparsa a Münster, in Germania, il 20 settembre 1999, è stata una delle donne più rivoluzionarie del suo Paese, cambiando totalmente l’idea di first lady nel mondo russo. Tutto il mondo la conosce come la moglie dell’ultimo presidente dell’U,Gorba?ëv, scomparso nella giornata di ieri a 91 anni, come riporta l’agenzia russa Tass. L’uomo era malato da tempo. Gorba?ëva, tuttavia, non era vista come un’ombra al fianco del presidente, quanto una vera e propria esperta di politica che, insieme a lui, hale sorti dellasovietica.Gorba?ëva è nata e cresciuta a Rubcovsk , nel Territorio dell’Altaj della Siberia, ed era la maggiore dei tre figli di Maksim Andreevi? ...

alvianogenna : È 'andato' anche il Compagno Michail Gorbacëv. Ciao Compagno ora puoi riabbracciare la tua compagna di vita Raisa M… -

... per la sua aria occidentale e persino per il fatto di avere una moglie non priva di fascino comeGorbaceva. Fra la teoria di Andropov (che morì precocemente per un fulminante tumore)...... per la sua aria occidentale e persino per il fatto di avere una moglie non priva di fascino comeGorbaceva. Fra la teoria di Andropov (che morì precocemente per un fulminante tumore)...È scomparso a 91 anni l'ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov: ecco chi era e cosa ha fatto durante il suo mandato politico.Morto a 91 anni l’ultimo segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica. Artefice della dissoluzione dell’Urss (quella che Putin vorrebbe ricostituire) e della fine della Guerra Fredd ...