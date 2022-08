Power Hits Estate 2022 | Blanco mano nella mano con la fidanzata per scacciare i gossip?

rtl1025 : Cose di cui non sapevate di aver bisogno: @mengonimarco che canta @britneyspears ?? #PowerHitsEstate2022 ?? LIVE ??… - IlContiAndrea : Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appun… - rtl1025 : Un'accoppiata vincente ?? anche @BOOMDABASH e @NaliOfficial sono tra i protagonisti del #PowerHitsEstate2022 ?? LIV… - ISologoodvibes : RT @rtl1025: ???? #Blanco vince il Premio Rtl 102.5 Power Hits Top Album 2022, per #BluCeleste l’album più venduto nel periodo dal 28 agosto… - marygracefdl : RT @rtl1025: ???? @IlVeroUltimo vince il premio Power Hits Platino: 600mila biglietti venduti per il più giovane artista italiano ad esibirsi… -

Rtl 102.5Estate 2022: diretta ed esibizioni Il concertone Rtl 102.5Estate 2022 continua con l'esibizione di Tommaso Paradiso che si esibisce sulle note del suo ultimo singolo 'Piove in ...Estate 2022, Alessandra Amoroso: look sexy e fisico incredibile. Novità per i suoi fan Mika ha annunciato tramite i suoi account e poi attraverso un comunicato stampa ufficiale lo stop del ...Alessandra Amoroso ha svelato in anteprima su Instagram il look con cui è salita sul palco per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, l'evento musicale che decreterà ...Alessandra Amoroso ha svelato in anteprima su Instagram il look con cui è salita sul palco per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, l'evento musicale che decreterà ...