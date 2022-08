Perizia choc | Michele Merlo poteva essere salvato Non era un ematoma ma leucemia fulminante

infoitinterno : Perizia choc: Michele Merlo poteva essere salvato -

Gazzetta del Sud

L'ex concorrente di Amici e X Factor Michele Merlo , morto a causa di una leucemia fulminante nel giugno 2021, poteva essere salvato . A dirlo è una super -disposta dal gip di Vicenza nell'ambito di un'inchiesta per omiocidio colposo. Indagato il medico di base vicentino a cui si rivolse il giovane una decina di giorni prima del suo decesso. TRIESTE - È un giallo senza fine quello di Liliana Resinovich , la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata morta il 5 gennaio in un boschetto a poche centinaia di metri da casa.