Nuovo ko per l’Inter Primavera: il Torino vince 1-0 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Inter Primavera sconfitta dal Torino Cade ancora l’Inter Primavera di Chivu: questa volta i campioni d’Italia in carica cedono il passo il Torino che vince per 1 a 0. Match bloccato nelle sue fasi iniziali, con entrambe le squadre che faticano a costruire manovre efficaci. La partita si sblocca al 14?, con il Torino che passa in vantaggio alla prima occasione utile: cross di Dembélé dalla destra e colpo di testa di Ansah che deve solo depositare in rete. Inter che reagisce immediatamente al gol subito e prende in mano il gioco, andando vicina al pareggio al 20? con un tiro-cross di Perin deviato in angolo da Passador. Nella parte finale del primo tempo i nerazzurri sfiorano ripetutamente la rete dell’1-1 senza trovarla. Al 34? il tiro dal limite dell’area di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Intersconfitta dalCade ancoradi Chivu: questa volta i campioni d’Italia in carica cedono il passo ilcheper 1 a 0. Match bloccato nelle sue fasi iniziali, con entrambe le squadre che faticano a costruire manovre efficaci. La partita si sblocca al 14?, con ilche passa in vantaggio alla prima occasione utile: cross di Dembélé dalla destra e colpo di testa di Ansah che deve solo depositare in rete. Inter che reagisce immediatamente al gol subito e prende in mano il gioco, andando vicina al pareggio al 20? con un tiro-cross di Perin deviato in angolo da Passador. Nella parte finale del primo tempo i nerazzurri sfiorano ripetutamente la rete dell’1-1 senza trovarla. Al 34? il tiro dal limite dell’area di ...

