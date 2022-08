Juventus-Spezia 2-0, a segno Vlahovic e Milik (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Alla Juventus basta un gol per tempo, di Vlahovic ancora su punizione nel primo e di Milik da poco entrato nel secondo, per avere la meglio di un gagliardo Spezia per 2-0. Allo Stadium la squadra di Allegri trova il successo dopo avere pareggiato le ultime due partite di campionato contro Sampdoria e Roma e si porta a 8 punti agganciando il Milan e Napoli. Lo Spezia, nonostante la buona prestazione, resta a 4 punti. Per la sfida casalinga Massimiliano Allegri fa esordire dal primo minuto Gatti in difesa e si affida al tridente composto da Cuadrado, Vlahovic e Kean. Confermato a centrocampo Miretti con Locatelli e Rabiot. In panchina torna Di Maria. Mentre Luca Gotti si affida a Gyasi e Nzola in avanti e compone la linea difensiva a tre inserendo Nikolaou, Kiwior e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Allabasta un gol per tempo, diancora su punizione nel primo e dida poco entrato nel secondo, per avere la meglio di un gagliardoper 2-0. Allo Stadium la squadra di Allegri trova il successo dopo avere pareggiato le ultime due partite di campionato contro Sampdoria e Roma e si porta a 8 punti agganciando il Milan e Napoli. Lo, nonostante la buona prestazione, resta a 4 punti. Per la sfida casalinga Massimiliano Allegri fa esordire dal primo minuto Gatti in difesa e si affida al tridente composto da Cuadrado,e Kean. Confermato a centrocampo Miretti con Locatelli e Rabiot. In panchina torna Di Maria. Mentre Luca Gotti si affida a Gyasi e Nzola in avanti e compone la linea difensiva a tre inserendo Nikolaou, Kiwior e ...

