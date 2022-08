Juve-Spezia | le formazioni ufficiali | Gatti e Miretti dal 1' | Kean con Vlahovic

BianconeraNews : #Paredes è atterrato a Torino: possibile che assista alla partita di questa sera tra #Juventus e #Spezia. ?? - sharaaaw : molto preoccupata per juve - spezia. - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Juventus | Le formazioni ufficiali di #JuveSpezia - MarienMenegazzo : RT @GJustjuve: JUVENTUS NEWS FROM TURIN || LEANDRO PAREDES DONE DEAL || PRE JUVE vs SPEZIA - J_network24 : ??#Juventus | Le formazioni ufficiali di #JuveSpezia -

JUVENTUS: FACILE PER LA... Juventus, in diretta  mercoledì 31 agosto 2022  alle  ore 20 - 45  presso l' Allianz Stadium  di  Torino , sarà una sfida valida per la 4giornata del ...Dove vederein tv e in streaming Juventus -, partita del turno infrasettimanale valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A con fischio d'inizio alle 20.45 all'Allianz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Juventus-Spezia, Allegri: "Di Maria convocato." Solo quattro i precedenti fra le due squadre in Serie A con risultati sempre a favore della Juventus. I bianconeri hanno pareggiato le ultime due partit ...