Ita, il ministero dell’Economia: “Negoziato in esclusiva con Certares, Delta e Air France-Klm”. Esclusa la cordata Msc-Lufthansa (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il governo Draghi accelera sul dossier Ita. Il Tesoro ha comunicato mercoledì che avvierà “un Negoziato in esclusiva” con il consorzio formato dal fondo Certares in patnership con Delta Airlines e Air France-Klm. L’offerta della cordata che si opponeva a quella formata da Msc e Lufthansa è stata ritenuta “maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. Un accordo vincolante sarà comunque firmato solo “in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico“. Il premier come è noto ha sempre avuto intenzione di chiudere la privatizzazione della compagnia prima delle elezioni del 25 settembre. Come aveva spiegato nell’ultima conferenza stampa del 4 agosto, “su Ita il governo andrà fino in fondo e deciderà”. La leader di Fratelli d’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il governo Draghi accelera sul dossier Ita. Il Tesoro ha comunicato mercoledì che avvierà “unin” con il consorzio formato dal fondoin patnership conAirlines e Air-Klm. L’offerta dellache si opponeva a quella formata da Msc eè stata ritenuta “maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. Un accordo vincolante sarà comunque firmato solo “in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico“. Il premier come è noto ha sempre avuto intenzione di chiudere la privatizzazione della compagnia prima delle elezioni del 25 settembre. Come aveva spiegato nell’ultima conferenza stampa del 4 agosto, “su Ita il governo andrà fino in fondo e deciderà”. La leader di Fratelli d’Italia ...

