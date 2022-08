I migliori alimenti che aiutano a rinforzare le ossa

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 31 agosto 2022) L’aumento in Italia della speranza di vita provocherà un aumento di quasi il 30% delle fratture provocate dalla fragilità ossea. A questo dobbiamo aggiungere la pandemia, che porterà all’aumento di questa percentuale a causa delle limitazioni della mobilità, il lockdown, la vita sedentaria e la carenza di vitamina D. In base ai dati a disposizione di Nutritienda, le fratture causate dalla fragilità, vale a dire le fratture provocate da colpi che normalmente non sarebbero in grado di danneggiare un osso normale, colpiscono una donna su tre di età superiore ai 50 anni e un uomo su cinque. Le fratture sono provocate soprattutto dall’osteoporosi, una malattia che riduce la densità e la qualità delle, che diventano più porose per la maggiore quantità di aria al loro interno. Si tratta di un problema diffuso ovunque: nel mondo ogni 3 secondi si produce una frattura per ...