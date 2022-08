Gli sconti per i fuorisede che devono tornare a casa a votare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da Flixbus a Ita Airways, da Ferrovie dello Stato a Italo, previsti sconti dal 25% al 70% sui biglietti per raggiungere il proprio comune di residenza e votare Leggi su wired (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da Flixbus a Ita Airways, da Ferrovie dello Stato a Italo, previstidal 25% al 70% sui biglietti per raggiungere il proprio comune di residenza e

