Gazzetta – Paredes-Juve: è ufficiale. Arriva in prestito gratuito dal Psg (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 18:24:10 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Si è finalmente conclusa la trattativa col Psg: ha già fatto le visite mediche ed è atteso in serata a Torino e sarà in tribuna a vedere la gara contro lo Spezia Ora è ufficiale: Leandro Paredes giocherà nella Juventus fino al termine della stagione. L’accordo fra la società bianconera e il Psg è stato infatti raggiunto, sulla base di un prestito gratuito fino a giugno 2023. Il giocatore ha già fatto le visite mediche a Parigi, arriverà a Torino in serata ed è atteso in in tribuna a vedere Juve-Spezia. Domani mattina il primo allenamento con la sua nuova squadra. Dopo il prestito — Poi può scattare l’obbligo o il diritto di riscatto, in base alle ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-31 18:24:10 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Si è finalmente conclusa la trattativa col Psg: ha già fatto le visite mediche ed è atteso in serata a Torino e sarà in tribuna a vedere la gara contro lo Spezia Ora è: Leandrogiocherà nellantus fino al termine della stagione. L’accordo fra la società bianconera e il Psg è stato infatti raggiunto, sulla base di unfino a giugno 2023. Il giocatore ha già fatto le visite mediche a Parigi, arriverà a Torino in serata ed è atteso in in tribuna a vedere-Spezia. Domani mattina il primo allenamento con la sua nuova squadra. Dopo il— Poi può scattare l’obbligo o il diritto di riscatto, in base alle ...

